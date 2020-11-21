السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة حائل



حائل 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

// انتهى//

12:46ت م

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