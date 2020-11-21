السعودية اليوم / محافظ العيدابي يدشّن مهرجان التسوق والترفيه بالمحافظة



العيدابي06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

دشّن محافظ العيدابي رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالله بن محمد الظافري مساء أمس, فعاليات مهرجان العيدابي للتسوق والترفيه، وذلك بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالمحافظة.

وتجول المحافظ والحضور على مختلف الأركان والأقسام التي يضمها المهرجان، الذي يستمر 45 يوماً، مطلعاً على ما يتضمنه من فعاليات متنوعة تشمل البرامج الثقافية والاجتماعية وبرامج الأطفال إلى جانب العروض المسرحية والرياضية.

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12:43ت م

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