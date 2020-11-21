السعودية اليوم / "إدارة المشروعات" دورة تدريبية بغرفة جازان



جيزان 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

تنظّم غرفة جازان يوم غدٍ، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المشروعات"، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وتتناول الدورة التي تنفذ على مدى يومين العديد من المحاور المتخصصة حول التعريف بماهية المشروع، ودورة حياة المشروع، والمراحل الأساسية للمشروعات والهياكل التنظيمية للمنشآت، إلى جانب مراحل إدارة المشروع، وإدارة الجودة والمخاطر.

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بكيفية إدارة المشروعات وتطوير مهاراتهم وزيادة قدراتهم في تنظيم مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة عالية، وتدريبهم لإدارة مشروعاتهم الخاصة، سواء في المجال المعماري والإنشائي أو غيرها من المجالات.

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11:59ت م

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