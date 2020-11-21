السعودية اليوم / روسيا تسجل 24822 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 24822 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الروسية 467 حالة وفاة بكورونا مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 35778 وفاة.

// انتهى //

11:22ت م

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موسكو 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و64748 إصابة.وذكرت السلطات الصحية الروسية 467 حالة وفاة بكورونا مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 35778 وفاة.// انتهى //11:22ت م0030

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