شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مخالفة للإجراءات الوقائية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين جولاتٍ رقابيةٍ بلغ عددها، 1371 جولة رقابية، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس بمساكن العمالة.

كما قامت الأمانة برفع 14.664 طناً من النفايات، وأزالت 8017 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9414 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 1520 موقعاً، بمشاركة 475 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 29.376 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.