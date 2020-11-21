شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التشادي : نقدر عالياً السياسة الحكيمة لخادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد. جاء ذلك خلال استقبال فخامته لمعاليه في القصر الرئاسي صباح اليوم في العاصمة انجمينا.

وطلب فخامته من الوزير قطان نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكداً أنه يقدر عالياً السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

كما أكد أن بلاده حريصة على التنسيق مع قيادة المملكة لتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وأيضًا فيما يتعلق بالقارة الأفريقية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

من جهته أكد الوزير قطان لفخامته أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يقدران الدور الإيجابي الكبير الذي يقوم به فخامته في القارة الأفريقية وفي مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك في منظمة التعاون الإسلامي.