شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تخفيف آثار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

• مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – عبر الحساب الرسمي على تويتر :"تسعد المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".

وأضاف - حفظه الله -: كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.