العاهل السعودي: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أن مسؤولية المملكة كانت - وستظل ـ المضي قدما نحو مستقبل أفضل.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال: "تسعد بلادنا باجتماع قادة دول مجموعة العشرين هذا العام برئاسة الرياض".

وأضاف: "أثبتت مجموعة العشرين قوتها وقدرتها على تظافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم"



وتابع: "كانت مسؤوليتنا وستظل المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين

