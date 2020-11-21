العاهل السعودي: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أن مسؤولية المملكة كانت - وستظل ـ المضي قدما نحو مستقبل أفضل.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال: "تسعد بلادنا باجتماع قادة دول مجموعة العشرين هذا العام برئاسة الرياض".
وأضاف: "أثبتت مجموعة العشرين قوتها وقدرتها على تظافر الجهود لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم"
وتابع: "كانت مسؤوليتنا وستظل المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".
وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين
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