2020-11-21

أجندة قمة العشرين في الرياض تركز على استعادة النمو خلال جائحة كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيجتمع قادة العالم اليوم وغدًا افتراضيًا في قمة الرياض 2020 لمعالجة القضايا العالمية الملحة، ويختتم الاجتماع أعمال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يتم انعقاده لأول مرة في بلد عربي تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.

وتلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بقيادة الجهود المشتركة لبناء نمو وتعافي شامل وقوي ومستدام، وهو ما لا يمكن إتمامه إلا بمعالجة الفروقات ودعم الشعوب الضعيفة محققين بذلك الفرص للجميع ومخولينهم للحصول على الخدمات الأساسية للتنمية.

إجراءات مجموعة العشرين لتلافي آثار كورونا

لقد عجلت الجائحة بضرورة تحقيق هذه الأهداف واقتضت استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع.

جدول أعمال قمة العشرين في الرياض 2020

بتركيز على الرسالة الرئيسية لاستعادة النمو خلال الجائحة ستبدأ النقاشات في الساعة 4:00 مساءً حسب التوقيت المحلي، يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة.

وتستمر الأجندة في يوم الأحد الساعة 3:30 مساءً حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4:00 مساءً والذي يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لبناء التعافي المستدام.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمرًا صحفيًا حول الساعة 7:00 مساءً لإحاطة العالم عن النتائج الرئيسية للقمة.

