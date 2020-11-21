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فيديو وصور.. تدفق الشلالات بعد أمطار حائل اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تدفق المياه من المرتفعات والشلالات، فيما جرت السيول والشعاب، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.
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