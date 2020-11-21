في قبضة رجال الأمن.. عصابات تكسير أقفال المتاجر وسرقة الأموال

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات لمرتكبي العديد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة، حيث سقط العديد منهم في قبضة الأمن خلال فترة وجيزة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على عناصر إجرامية تخصصت في السرقة وارتكاب جرائم أخرى بعدة مناطق.

وضبطت في الرياض 3 أشخاص قاموا بتكسير الأقفال للمتاجر وسرقة أموال منها، كما ضبطت مقيمين يتاجرون في شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات آخرين دون علمهم.

كما أطاحت قوات الأمن بخمسة أشخاص تورطوا في اقتحام المنازل والاستراحات في عدة أحياء بغرض السرقة.

