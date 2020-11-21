شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح حقيقة مخالفة استخدام الراكب للجوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب «جواله». جاء ذلك في رد للإدارة العامة للمرور عبر حسابها على موقع تويتر على أحد الاستفسارات بخصوص هل هناك مخالفة على الراكب إذا استخدم «الجوال».



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