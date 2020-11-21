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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من يوم غد الأحد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة وتسجل درجات حرارة صغرى من ٥-١٠ درجات مئوية.
وأضافت "الأرصاد": يتوقع أن يمتد التأثير من يوم الاثنين مناطق: القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين ١٠-١٣ درجة مئوية.
الأرصاد حالة الطقس
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:47 PM
تأثير يمتد الاثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة بداية من الغد.. "الصغرى من 5 - 10"
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من يوم غد الأحد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة وتسجل درجات حرارة صغرى من ٥-١٠ درجات مئوية.
وأضافت "الأرصاد": يتوقع أن يمتد التأثير من يوم الاثنين مناطق: القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين ١٠-١٣ درجة مئوية.
، "موجة باردة" تداهم أجواء المملكة بداية من الغد.. "الصغرى من 5 - 10" ،
المصدر : الخليج 365
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