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"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة بداية من الغد.. "الصغرى من 5 - 10"

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محمد بن مسعود - الدمام - تأثير يمتد الاثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من يوم غد الأحد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة وتسجل درجات حرارة صغرى من ٥-١٠ درجات مئوية.

وأضافت "الأرصاد": يتوقع أن يمتد التأثير من يوم الاثنين مناطق: القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين ١٠-١٣ درجة مئوية.

الأرصاد حالة الطقس

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:47 PM

تأثير يمتد الاثنين.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على عدة مناطق

"موجة باردة" تداهم أجواء المملكة بداية من الغد.. "الصغرى من 5 - 10"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من يوم غد الأحد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال المدينة وتسجل درجات حرارة صغرى من ٥-١٠ درجات مئوية.

وأضافت "الأرصاد": يتوقع أن يمتد التأثير من يوم الاثنين مناطق: القصيم، الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى ما بين ١٠-١٣ درجة مئوية.

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، "موجة باردة" تداهم أجواء المملكة بداية من الغد.. "الصغرى من 5 - 10" ،
المصدر : الخليج 365

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