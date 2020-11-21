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أصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم، جراء حادث تصادم على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، فيما باشر الهلال الأحمر الموقع، ونقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم السبت، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوقوع التصادم عند نهاية الدائري الرابع، في اتجاه جدة، مخلّفًا عددًا من الإصابات، وانطلقت ثلاث فرق إسعافية، لمباشرة البلاغ.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: حين وصلت أول فرقة للموقع تبين وجود خمس إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة واصابتان متوسطتا الخطورة وإصابتان طفيفتان.
وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى النور التخصصي، ونُقلت حالتان الى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:31 PM
فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت الحالاتحادث مروري يخلّف 5 إصابات على الطريق الدائري الرابع بمكة
أصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم، جراء حادث تصادم على الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، فيما باشر الهلال الأحمر الموقع، ونقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم السبت، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوقوع التصادم عند نهاية الدائري الرابع، في اتجاه جدة، مخلّفًا عددًا من الإصابات، وانطلقت ثلاث فرق إسعافية، لمباشرة البلاغ.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: حين وصلت أول فرقة للموقع تبين وجود خمس إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة واصابتان متوسطتا الخطورة وإصابتان طفيفتان.
وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى النور التخصصي، ونُقلت حالتان الى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
، حادث مروري يخلّف 5 إصابات على الطريق الدائري الرابع بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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