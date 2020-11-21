شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل موظف كرمته شركته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قامت شركة سعودية بإهداء موظفيها ورد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للرجال والذي يصادف الإحتفال به يوم 19 نوفمبر من كل عام.
وحرصت الشركة على توثيق ردة فعل موظفيها لحظة إهدائهم الورد، من خلال مقطع فيديو.
وظهر في الفيديو، الموظفين وهم يأخذون الورد ويعبرون عن سعادتهم، بابتسامة هادئة.
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