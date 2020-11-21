بالفيديو.. عقد الصلح بين قبائل بني جابرة بعد 43 عامًا من القطيعة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهد نادي المصيف الرياضي في مركز المسقي بمنطقة عسير عقد الصلح بين قبائل بني جابرة من شهران. شهد نادي المصيف الرياضي في مركز المسقي بمنطقة عسير عقد الصلح بين قبائل بني جابرة من شهران. وجاء الصلح بعد 43 عامًا من القطيعة بإشراف لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة عسير، وبحضور أمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال. وشهدت جلسة الصلح الحديث عن أهمية السلم الاجتماعي، كما عبر عدد من أفراد قبائل بني جابرة عن سعادتهم بهذا الصلح.

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