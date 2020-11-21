شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض درجات الحرارة في 5 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من غدا الأحد، على مناطق تبوك،الجوف،الحدودالشمالية، حائل وشمال المدينة، حيث تسجل درجات حرارة صغرى من ٥-١٠ درجات مئوية.
كما توقعت أن يمتد تأثيره من يوم الاثنين مناطق القصيم ،الرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى مابين ١٠-١٣ درجة مئوية.
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