شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين: مسؤوليتنا المضي قدما نحو مستقبل أفضل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله، اليوم السبت، عن سعادته وسعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "‏تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم" .

وأضاف الملك سلمان - حفظه الله؛ مؤكدًا: " كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".