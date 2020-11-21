البرلمان العربي: رئاسة المملكة لقمة العشرين تؤكد دورها الريادي العالمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، على أن رئاسة المملكة لقمة العشرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية تؤكد دورها الريادي العالمي.
كما أكد على دور المملكة في قيادة وتنسيق الجهود الدولية نحو إعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد العالمي.
ويذكر أن الرياض، تستضيف، قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين، أكبر تجمع لزعماء اقتصادات العالم الكبرى.
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