شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة «المواصفات» تحذر من أفران غاز فاشلة وتهدد حياة الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو في هيئة المواصفات والمقاييس، عبدالرحمن الثنيان، أمس الجمعة، من أحد الأفران التي وصفها بالفاشلة؛ نظرًا لأنه ذو صاج عادي ولحامات عادية.

وأوضح عبدالرحمن الثنيان، أن الحرارة يمكن أن تصل إلى درجة 200، مضيفًا: "الصاج الذي يوضع عليه الطعام قابل للصدأ، وهذا الفرن لا يطابق أيًّا من المواصفات، كما أن المواسير التي يمرّ عبرها الغاز غير مطابقة، كما أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث التسرب، ومن خلال أي قداحة يتبين هذا التسريب" .

وتابع: "هناك أنواع كثيرة من الأفران غير مطابقة للمواصفات، ولذلك يجب التأكد من وجود علامة الجودة الإلزامية لأفران الغاز؛ حيث يجب وجود الملصق والباركود على الفرن واللي والأسطوانة والمنظم، مع تحميل تطبيق تأكد للمطابقة، وأنه لا يحدث أي خلط مع منتج آخر من خلال البيانات الموجودة الخاصة بهذا الطراز تحديدًا".