شكرا لمتابعة خبر عن الفالح: مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن عام 2020 يعد عام استثنائي على المملكة بسبب جائحة كورونا.
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وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين، أن المجموعة تبحث إنقاذ العالم من آثار الجائحة.
وأكد أن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع، لافتا إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا كانت من أولويات رئاسة المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وأضاف أن نحو 11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى 21 مليار دولار تم تخصيصها لدعم جهود التوصل للقاح لكوفيد-19.
وتوقع أن الاقتصاد العالمي سينكمش بأقل مما كان متوقعا سابقا مؤكداً أن المجموعة تستهدف حماية الاقتصاد، منوها بأن منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية.
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