شكرا لمتابعة خبر عن وزير المالية يؤكد عدم نية المملكة للجوء ثانيةً إلى أسواق الدين الدولية هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم السبت، عن عدم نية المملكة للجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام؛ حيث تميل إلى الاقتراض المحلي لتغطية عجز الموازنة.

وقال محمد الجدعان، في تصريحات صحافية له: "توجهنا إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ هذا العام؛ ومن المرجح أن نفعل ذلك مجدداً العام المقبل؛ مضيفاً أنه "لا توجد خطط حالياً لإصدار دولي".

وأشار " الجدعان " إلى أنه يتوقع أن يسهم الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.