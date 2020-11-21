شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رجال المرور ينظمون حركة المركبات على طرق جدة أثناء هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشفت إدارة المرور، عن ‏جهود رجال المرور بمحافظة جدة أثناء هطول الأمطار صباح اليوم السبت، كما تمنت للجميع السلامة. كشفت إدارة المرور، عن ‏جهود رجال المرور بمحافظة جدة أثناء هطول الأمطار صباح اليوم السبت، كما تمنت للجميع السلامة. وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة، صباح اليوم، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددًا من المراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

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