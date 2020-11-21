شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جونسون: كنت أود زيارة مدينة نيوم لو كانت الظروف أفضل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قائلًا" أشكر الملك سلمان على رئاسته مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب".
وأضاف جونسون أن الظروف حالت دون اجتماعنا بالمملكة، وكنت أود زيارة مدينة نيوم التي تعد الأكثر صداقة للبيئة عالميا.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني، قادة مجموعة العشرين للتعهد بالقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد وحماية الكوكب، مشيرًا إلى أن بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم.
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