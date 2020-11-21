تنبيه لمسخدمي طريق " المدينة المنورة - ينبع السريع "

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع. أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع. وأكد فرع الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الامطار على الطريق. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.

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