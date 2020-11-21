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شكرا لمتابعة خبر عن بلدية أملج تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):بدأت بلدية محافظة أملج منذ مساء الأمس بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها أمس , شملت أعمال شفط للمياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي ، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال فريق خطة الطوارئ ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة ، كما تم البدء برفع الأتربة من الشوارع والأحياء .
وأضاف العنزي أن الفرق الميدانية تابعت مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب ، بالإضافة لإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول .
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