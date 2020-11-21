شكرا لمتابعة خبر عن بلدية أملج تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بدأت بلدية محافظة أملج منذ مساء الأمس بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها أمس , شملت أعمال شفط للمياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده خلف العنزي ، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار من خلال فريق خطة الطوارئ ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها مباشرة بعد توقف هطول الأمطار من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة ، كما تم البدء برفع الأتربة من الشوارع والأحياء .

وأضاف العنزي أن الفرق الميدانية تابعت مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب ، بالإضافة لإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول .