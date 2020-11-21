شكرا لمتابعة خبر عن جامعة بيشة تحتفي بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تنظم جامعة بيشة ممثلة بمركز الإبداع وريادة الأعمال الثلاثاء المقبل فعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 ، حيث تقيم حفلاً افتراضيًا بهذه المناسبة، كما تعقد يوم الأربعاء المقبل ورشتي عمل الأولى بعنوان: "ريادة الأعمال والحلول التمويلية"، والثانية بعنوان: "بيشة كبيئة استثمارية وأهم المجالات المتاحة".

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي إن المملكة أولت من خلال رؤية 2030 اهتمامًا بنشر ثقافة ريادة الأعمال وتفعيل دور المنشآت الصغيرة إذ تمثل هذه المنشآت أهم محركات النمو للاقتصاد الوطني، كما حرصت على تشجيع ودعم ورعاية الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع التعليمي ودعم المراكز التخصصية من خلال وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.

وأضاف: تشارك الجامعة هذا العام في هذه المناسبة العالمية من خلال عدد من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تنمية الفكر الريادي لدى منسوبي الجامعة والمجتمع وتأهيلهم لتعزيز قدراتهم التنافسيـــــــــة وتأسيس المشاريع الريادية. موضحًا بأن الجامعة أنشأت مركز الإبداع وريادة الأعمال عام 1440هـ لنشر ثقافة العمل الحر من خلال تقديم تدريب وتعليم نوعي متميز يهدف لإقامة مشاريع ريادية عن طريق بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية لتحقيق الميزة التنافسية في ضوء رؤية 2030 وإنتاج بحوث تطبيقية تسهم في بناء مجتمع المعرفة والريادة.

واستعرض عميد كلية ادارة الأعمال د. هشام بن قاسم فاضل أبرز إنجازات المركز في مجال ريادة الأعمال ومنها الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشاريع والمبادرات المقدمة من طلاب وطالبات الجامعة وذلك وفق ثلاثة مسارات: (مسار خريج، مسار ناشئ، مسار التميّز)، وكذلك تبني المشروعات الريادية لعدد من الطلاب والطالبات، وتنظيم البرنامج التدريبي المكثّف في ريادة الأعمال (إثراء الريادة) المتضمن 11 دورة تدريبية استفاد منها 550 طالبًا وطالبة، بجانب تنظيم الدورات المستقلة "ريادة وابتكار" وتضمنت 5 برامج تدريبية استفادة منها 1000 طالب وطالبة، وإطلاق مسابقة "إنتربرنور تالنت" والتي تم خلالها ترشيح 20 مبادرة لمشروعات ريادية مقدمة من طلاب وطالبات الجامعة.