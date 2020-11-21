الفالح: قمة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا

أكد وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود
قال وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المجموعة بادرت بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار كورونا.
وأوضح الفالح –وفقًا للإخبارية- أن عام 2020م كان استثنائيًّا على المملكة بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أن المشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن قمة العشرين ستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة، قائلًا: «نعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود».
وأكد الفالح، أن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس لقادة مجموعة العشرين، موضحًا أنه تم التعامل بنجاح مع كورنا رغم التعثر الاقتصادي.
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