«الوزراء» يوافق على تعديل فقرة في تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. تعرف على الرسوم

وافق مجلس الوزراء، على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برًّا أو بحرًّا أو جوًّا، وذلك بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

وذكرت جريدة أم القرى –عبر موقعها الإلكتروني- أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، الوارد في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5-1-1441هـ - لتكون بالنص الآتي:

ـ تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

ـ تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً)، وصلاحيتها 48ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.

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