متى تنتهي التغطية التأمينية؟.. «الضمان الصحي» يجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي، المرحلة التي تنتهي فيها التغطية التأمينية للمؤمن له.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تنتهي التغطية التأمينية عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة».

وقال المواطن في استفساره، إنَّ الحد الائتماني للتأمين الخاص به انتهى، ورفضت شركة التأمين رفع الحد، كما رفضت الدفع، وإن المستشفى تطالبه الآن بدفع باقي العلاج كاش؟

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