بالفيديو.. الأمن العام يضبط الجناة في 7 قضايا للتزوير والتزييف والسرقة

تمكّن الأمن العام، خلال الأيام الماضية، من القبض على سبع جرائم كبرى تورّط فيها تشكيلات عصابية وجناة، شاركوا في جرائم تزييف وسرقة ونصب.

ونشر الأمن العام –عبر تويتر- فيديو أوضح من خلاله الجرائم التي تم ضبط المتورطين فيها، وهي كالتالي:

القبض على مواطن ومخالفين اثنين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية، قاموا بكسر الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها، وقدرت قيمة المسروقات بـ221 ألف ريال.

القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بالاتجار في شرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوذتهم 411 شريحة .

القبض على مواطنين وثلاثة مقيمين (تشادي وباكستانيين اثنين) قاموا بارتكاب ستّ جرائم سرقة لمنازل واسترحات، وبلغت قيمة المسروقات قرابة 100 الف ريال.

القبض على تنظيم عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين واثنين من مخالفي الإقامة من الجنسية السورية)، قاموا بالنصب على ضحاياهم والادعاء بانتسابهم على مكاتب محاماة، والمساعدة في استرداد أموالهم المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وطلبوا من ضحاياهم أرقام الحسابات البنكية واستولوا على ما بها من أموال، واستولوا على أكثر من 17 مليون ريال.

القبض على مواطن قام بقطع عدد كبير من الأشجار بمحافظة الأفلاج.

القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة وافدين) قاموا بتزييف العملات الورقية وتزوير الأوراق الرسمية وضبط بحوذتهم على أموال مزورة بلغت أكثر من 2.5 مليون ريال.

القبض على مواطن قام بتعبئة مركبته بالوقود من إحدى المحطات، ولاذ بالفرار دون دفع قيمة الوقود.

رابط الفيديو..

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض تطيح بـ4 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا بجرائم سرقة

عصابة تُزيف أكثر من مليوني ريال بالرياض عبر معمل متكامل للتزوير

تورط مواطن ويمنيَّيْن في سرقة متاجر بالرياض.. والحصيلة: 221 ألف ريال