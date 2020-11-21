بالفيديو.. جلسة صلح بين قبائل بني جابرة بعسير بعد قطيعة 43 عامًا

نجحت جهود لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، من إنهاء قطيعة استمرَّت 43 عامًا، بين قبائل بني جابرة من شهرين.

ونشرت إمارة منطقة عسير –عبر تويتر- فيديو لجلسة الصلح، التي حضرها جمع كبير في استاد رياضي بالمسقي في أبها، وتم خلاله الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة.

وتم خلال جلسة الصلح إلقاء كلمات أشادت بالترابط بين افراد المجتمع من أجل تحقيق مستقبل زاهر للوطن.

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