المجلس الصحي يوضح عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

حدَّد المجلس الصحي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

وأوضح المجلس الصحي السعودي أنّ عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص وغرامة مالية تصل لمائة ألف ريال.

الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

وللمضادات الحيوية أثار جانبية كثيرة من أبرزها مشاكل في الجهاز الهضمي وهي واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا للمضادات الحيوية هي المشاكل المعدية المعوية، مثل الغثيان والقيء والإسهال، وهناك حالة معروفة تسمّى الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية.

ويمكن للمضادات الحيوية أيضًا أنّ تسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، التي يمكن أن تسهم في الانتفاخ والتشنج الذي يستمرّ حتى بعد التوقف عن تناولها، ويتطلب هذا النوع من العدوى عادة مضادات حيوية أكثر ولكنها مختلفة؛ لإعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء.

فيما أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منها «وقاية» أنّ الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية تجعلها تفقد قدرتها على قتل أو وقف النمو البكتيري وذلك يشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأيضًا فإنّ استخدام المضادات الحيوية لسبب خاطئ مثل معظم نزلات البرد أو استخدامها بشكل غير صحيح مثل تقصير مدة العلاج وخفض الجرعات يزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام بهدف زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية، وحثّ المجتمعات المحلية وواضعي السياسات والعاملين الصحيين في مجالي صحة الإنسان والحيوان على اتباع أفضل الممارسات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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