تعرف على الإجراءات التي يجب اتخاذها حال تناول الأطفال لأي دواء بدون توصية طبية

الذهاب لأقرب مستشفى

حدد الحساب الخاص بالتثقيف الصحي الإلكتروني لمستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الإجراءات المتبعة عند تناول الطفل لدواء بدون استشارة طبيب. وأوضح حساب التثقيف الإلكتروني، أنه عند اكتشاف تناول الطفل لأي دواء، يجب أخذه لأقرب مستشفى، لأخذ التدابير اللازمة للعلاج. وأكد حساب التثقيف الإلكتروني على ضرورة إبلاغ الطبيب باسم الدواء والجرعة المأخوذة منه إن أمكن، ووقت تناول الطفل للدواء، وأي مشكلات صحية يعاني منها الطفل. اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن الداء الخامس لدى الأطفال؟ طفلك مصاب بالسكري؟ هذه النصائح تهمك



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