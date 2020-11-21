أمانة العاصمة المقدسة تنظم حملة للوقاية من «كورونا» في المجمعات التجارية

تحت شعار «لسلامتنا نلتزم»
نظَّمت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة حملة توعوية للوقاية من فيروس «كورونا» في المجمعات التجارية بمكة المكرمة بمشاركة الفِرق التطوعية.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي بالأمانة هاني بن هاشم الجفري، أنَّ الحملة جاءت تحت شعار «لسلامتنا نلتزم»، وتهدف إلى توعية المجتمع وحثّهم إلى اتباع السلوكيات الصحية المتّبعة للوقاية من فيروس «كورونا» والحدّ من انتشاره، والمتمثلة في لبس الكمامات في الأماكن العامة، وتعقيم اليدين باستمرار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند المداخل والمخارج والمصاعد وأماكن التجمعات في الأسواق، والتقيد بالعلامات والملصقات الموضحة؛ لإبقاء المسافات الآمنة وتسهيل حركة الزوار .
وأشار «الجفري» إلى مشاركة الفِرق التطوعية في إجراء الفحص الحراري لزوار المجمعات التجارية وحثهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، إلى جانب توعية وتثقيف العاملين في المحال التجارية، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في هذه الحملة، مؤكدًا استمرارها وتنفيذها بشكل موسَّع خلال أيام العطلة نهاية كل أسبوع؛ وذلك للإقبال الكثيف الذي تشهده المجمعات التجارية بمكة المكرمة خلال أيام الإجازات.
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