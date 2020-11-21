بالصور.. شاب سعودي يقهر الشلل الرباعي ويرسم برأسه

تحدى الشاب أكرم العديد، ظروف إصابته التي أدت إلى عدم تمكنه من الحركة، ومارس هوايته في الرسم، مستخدمًا رأسه بدلًا من يده.

وأصيب أكرم الذي كان يعمل معلمًا لمادة الحاسب الآلي، كما كان قائدًا كشفيًا ولاعبًا لكرة اليد، أثناء مشاركته من المنتخب السعودي لكرة اليد قبل 10 سنوات في إحدى البطولات بالكويت، ونتج عن مشاركته في لعبة خطرة وسقوطه على أرض الملعب إصابته بشلل رباعي في أطرافه.

وقال العديد لـ«العربية»، إنه تعلم استخدام الحاسب الآلي بالرأس، كما تعلم استخدام فرشاة الرسم برأسه، والتي تعتبر الطريقة الأولى للرسم على مستوى العالم لذوي الإعاقات الشديدة.

وأضاف أنه شارك بأكثر من 650 لوحة له في الكثير من المعارض الفنية على مدى السنوات الماضية، كما ساهم في جهود دمج المعاقين في الحركة الكشفية والمجتمع، وتأسيس مركز براعم التحدي للرعاية النهارية لخدمة جميع فئات الإعاقة في منطقة الجوف، مشيرًا إلى طموحه لتأسيس مشروع للتحول الوطني ورعاية المعاقين في السعودية.

وأوضح الفنان التشكيلي، أنه أصر على استكمال العمل في مجال الحاسب الآلي، حيث حصل على كمبيوتر يستخدم بالرأس من مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، مشيرًا إلى أن طريقة الرسم تعتمد على حركة الرقبة ورسم اللوحة في المخيلة، وتوزيع الألوان على اللوحة القماشية بمساعدة أحد الزملاء، لتغيير ألوان الفرشاة وإعادة توزيع الألوان عليها.

وحول اكتشاف مواهبه الفنية، قال العديد، إنه اكتشفها خلال جلسات العلاج بالفن التشكيلي، وقرر وقتها القيام بشيء مميز، فطور جهاز الكمبيوتر ليتمكن من الرسم بالرأس.

وأوضح أن الرسم ساعده على الاندماج في المجتمع، من خلال المشاركة في المعارض الفنية، مشيدًا بدور أسرته في دعمه لمواصلة البرنامج التأهيلي والعلاجي والذي استمر عامين متواصلين.

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