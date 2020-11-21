تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين
أكّد سفير السعودية في الأردن، نايف بن بندر السديري، أنَّ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لشقيقه الملك عبد الله الثاني لحضور قمة مجموعة العشرين، كضيف شرف، دليل جليّ على عمق ومتانة العلاقات بين المملكتين الشقيقتين.
وقال السديري في حوار مع صحيفة «الغد» الأردنية، نشرت السفارة في عمان مقتطفات منه عبر «تويتر»، إنَّ قمة قادة مجموعة دول العشرين التي تعقد اليوم في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تأتي في وقت حرج، ما يجعلها ذات أهمية خاصة لما تحمله من بنود لتخفيف الآثار الاقتصادية والصحية السلبية المترتبة على جائحة كورونا.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ذكرت منذ يومين، أنَّ مشاركة الملك عبدالله الثاني، في قمة قادة دول مجموعة العشرين، كضيف شرف، جاءت تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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كانت هذه تفاصيل خبر السفير السديري: مشاركة ملك الأردن في قمة الـ20 دليل على عمق العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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