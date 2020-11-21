«الصحة» توجه نصائح لمرضى الربو أثناء هطول الأمطار

وجّهت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو، لتلافي المشاكل الصحية أثناء هطول الأمطار.

وذكرت صحة جدة –عبر تويتر- أنَّ النصائح تضمنت التالي، أولًا: يعتبر المطر والهواء البارد من مهيجات الربو، لذلك احرص على تجنب بقدر الإمكان. ثانيًا: عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والأنف والفم.

ثالثًا: احمل معك دائمًا البخاخ الإسعافي (موسع الشعب الهوائية)، رابعًا: احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك.

وأشارت وزارة الصحة أنّه يجب على مريض الربو التوجه للطوارئ فورًا حال شعوره بالتالي: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو وجود زرقة في الأطراف والشفتين واللسان.

يذكر أنّ بعض مناطق المملكة تشهد حالة جوية تشمل هطول أمطار متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة، ومنها منطقة مكة المكرمة.

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