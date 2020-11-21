بالفيديو.. أبرز القضايا على مائدة قمة قادة العشرين التي ترأسها المملكة

تأتي قضايا استعادة النمو ومواجهة جائحة كورونا على رأس القضايا التي سيتناولها قادة مجموعة العشرين في قمتهم اليوم السبت.

وذكرت «العربية» في تقرير لها على لسان مراسلها، أنَّ دول مجموعة العشرين ضخّت خلال الفترة الماضية 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لاستعادة التعافي.

كما كانت هناك برامج مكثفة لدعم عملية الأبحاث للتوصل لحلول ولقاحات لجائحة كورونا، إضافة إلى عقد مؤتمرات على هامش القمة للتباحث حول كيفية التوزيع العادل لقاحات كورونا على الدول سواء الغنية أو الفقيرة.

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