شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التعليم يقف على منجزات ومشاريع تعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

د.الشلعان: حريصون على تفعيل البرامج بما يضمن بناء جيل واعي ومبدع

اطلع مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، على جملة من منجزات تعليم الشرقية، كان من بينها وقوفه على تقرير مرئي يرصد حالة التخطيط المدرسي وسير المشروعات التعليمية المبرمجة على مستوى مدن ومحافظات الشرقية .. جاء ذلك في معرض زيارة قام بها مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، امس الأول الخميس لتعليم المنطقة الشرقية، اجتمع خلالها بمدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه وسط مشاركة عدد من قيادات تعليم المنطقة، وذلك بمكتب مدير التعليم الرئيسي بالدمام.

كما اطلع الدكتور الفهيد، خلال الاجتماع على تقرير برامج إدارة التعليم التطويرية على مستوى المدارس والمكاتب والإدارات والتي تأتي ضمن خارطة منهجية الوزارة الشاملة تجاه عملية التنمية التعليمية المستدامة في المدارس بجميع مراحلها .

وفي الأثناء تفقد الدكتور الفهيد، ميدانياً عدد من المشاريع التعليمية بالشرقبة يرافقه مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، يأتي ذلك في إطار دفع الوزارة بعجلة انجاز المشاريع التعليمية والوقوف على أعمال الإنشاء وإعادة التأهيل والصيانة وفقاً لأعلى معايير الجودة، مستمعاً في الوقت نفسه خلال تفقده لأركان المباني والمشاريع التعليمية والمرافق التابعة لها، لشرح موجز حول نسبة ما تم إنجازة ووضع فرص التحسين لها بما يضمن رفع كفاءة التشغيل

وقد ثمن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، الجهود التي تبذلها إدارة تعليم المنطقة الشرقية للدفع بعجلة جودة التعليم وذلك من خلال ما تلمسه من تميز على أرض الواقع.

من جهته أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرصهم على تفعيل التوجيهات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، بما يضمن بناء جيل واعي ومبدع، وذلك في ظل الدعم السخي من قبل حكومتنا الرشيدة "اعزها الله" لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وفي الختام تقدم مدير التعليم الدكتور الشلعان، بالشكر الجزيل لوزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة شركاء التعليم باعتبار التعليم مسئولية الجميع، مثمناً في الوقت نفسه زيارة مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، والتي نتلمس أثرها في تحقيق الأهداف المنشودة.