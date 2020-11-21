- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفالح: مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفالح: مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا
نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح إن عام 2020 كان عاماً استثنائياً من حيث حجم التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأضاف الفالح أن مجموعة العشرين هذا العام قامت بما لم يتم سابقاً لمواجهة الجائحة.
وأضاف وزير الاستثمار خالد الفالح “نؤمن بأن حل المشاكل العالمية يتطلب التنسيق بين الجميع”.
وتابع وزير الاستثمار أن مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا، والمشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون.
وقال خالد الفالح إن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس لمجموعة العشرين، والعالم يعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ اقتصادي غير معهود.
وأضاف وزير الاستثمار أن قمة العشرين ستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة، والمملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: مجموعة العشرين تبحث إنقاذ العالم من آثار جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.