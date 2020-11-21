الجبير: السعودية تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عدم حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة.

وقال الجبير في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع الجبير: “إن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين”.

وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.

وأكد وزير الدولة أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب، مشيراً إلى أن السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله.

وأضاف عادل الجبير “بين السعودية والولايات المتحدة مصالح كبيرة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب”.



