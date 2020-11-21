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تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهاً لمستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع.
وأكد فرع الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة.
في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.
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