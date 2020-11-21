- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.
وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 12:52 PM
مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر وسط توقعات بطعن المحكمة العليا عليهقبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية
أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إحياء المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في الأراضي الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
وذكرت المصادر أن هناك نقاشًا داخليًّا في البيت الأبيض حول رغبة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي قبل مغادرتها يمنع منح الجنسية تلقائيًّا للأطفال الذين يولدون في أمريكا، مشيرة إلى أن هناك مسودات تم تجهيزها لإصدار الأمر، لكن في ذات الوقت تتوقع الإدارة أنه سيتم الطعن في الأمر من المحكمة العليا.
وفي عام 2018 أثير النقاش حول ذات الأمر وانقسم المشرعون؛ حيث يرى بعضهم أن المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، في حين طالب البعض بأن تمنح الجنسية فقط للمواليد الذين تقيم أسرهم بشكل نظامي، وتمنع عن أطفال المهاجرين غير الشرعيين في محاولات للحد من الهجرة غير الشرعية.
، قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أن يلملم أوراقه.. قرار منتظر لـ"ترامب" بشأن "المواليد" والجنسية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.