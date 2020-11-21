شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون" : أشكر خادم الحرمين على رئاسته لـ"العشرين" في هذا الوقت المضطرب والان نبدء بالتفاصيل

• تكاتفنا في مجموعة العشرين كفيل بالتعافي بشكل أفضل

• مشروع نيوم يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة للعالم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الظروف حالت دون أن نتمكن من الاجتماع في قمة العشرين بالمملكة، موجهاً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على رئاسته مجموعة العشرين في هذا الوقت المضطرب.

وأضاف في كلمته لقناة العربية :" تكاتفنا في مجموعة العشرين كفيل بالتعافي بشكل أفضل من أزمة كورونا،و اللقاحات يمكن أن تكون سبيلنا للخروج من الأزمة"، مضيفاً "بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم". وقال "أدعو قادة مجموعة العشرين للتعهد بالقضاء على الوباء وحماية كوكبنا".

وتابع :" كنت أود زيارة مدينة نيوم لو كانت الظروف أفضل، لأنها تتميز بمناخ مميز لتوفير طاقة لا تنفد"، مشيرا إلى أن مشروع نيوم يمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة بالنسبة للعالم.