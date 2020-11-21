- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية (ولكنها أقل شدة من يوم أمس).
وقالت المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة الجوية قد تتسبب في موجة غبار خاصة في المناطق المفتوحة في أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية.
وأشار المسند إلى أنه وفقاً للإحصائيات المناخية لـ 30سنة ماضية؛ فإن متوسط درجة الحرارة العظمى في جدة لشهر نوفمبر 33م والصغرى 22م، ومعدل الأمطار في شهر نوفمبر 23ملم، ولنوفمبر نصيب الأسد بين الشهور، وعدد الأيام المطيرة 2.3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يتوقع نشاطاً للرياح وغباراً على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.