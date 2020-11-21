بدء التسجيل في برنامج الاستراتيجيات التعليمية لذوي الإعاقة بجامعة الأمير سطام

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل في البرنامج التدريبي عن بُعد ، بعنوان “‏الاستراتيجيات التعليمية لذوي الإعاقة”، الذي سينفذ الخميس المقبل، وذلك عبر الرابط : https://community.psau.edu.sa/ar/node/792/community.psau.edu.sa.

ويأتي البرنامج ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الهادفة إلى إثراء المعرفة.