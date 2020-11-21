منصة إيجار توضح طريقة إصدار سندات القبض للمستأجرين إلكترونياً

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان، اليوم السبت، طريقة إصدار سند قبض للمستأجرين لدى المؤجر.

وأوضحت المنصة خطوات إصدار سند قبض من خلال الخطوات التالية:

– سجل دخولك في الشبكة

– اذهب إلى صفحة عمليات عقود إيجار

– ابحث عن العقد واختر أيقونة العمليات

– اختر إنشاء سندات قبض للمستأجر

– حدد الفاتورة وادخل القيمة المدفوعة وحدد طريقة الدفع

– اضغط على زر اختر الفواتير.

– الخطوة الأخيرة وهي إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإصدار السند

فيما كان البرنامج قد وثق نحو 110 آلاف عقد إيجار خلال أغسطس 2020 تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية.

ولفت إلى أن نسبة العقود الإيجارية السكنية على الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري.



