شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تفويض شخص عليه مخالفات بقيادة مركبة؟.. «المرور» يجيب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه وفقاً للمادة الـ17 من نظام المرور، يجب تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له بقيادة المركبة قبل عمل التفويض مع ضرورة أن لا تكون على المركبة قيود أمنية أو مرورية.
جاء ذلك في رد للمرور عبر حسابه على موقع تويتر على أحد الاستفسارات بخصوص هل يمكن تفويض شخص بقيادة المركبة مع وجود مخالفات عليه.
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