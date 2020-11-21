، الارتفاع الأكبر.. 467 وفاة و24822 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة ،

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 467 وفاة و24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ؛ حيث سجلتا قفزة غير مسبوقة بـ7168 و2476 إصابة جديدة على التوالي.
ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.
ووفق موقع "روسيا اليوم": أصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و64748 إصابة مؤكدة؛ منها 35778 حالة وفاة و451535 حالة نشطة (ما يمثل تراجعًا بـ1666 حالة نشطة منذ أمس).
وتجاوز عدد المتعافين الجدد حصيلة الإصابات لليوم الرابع على التوالي، برصد 26021 حالة شفاء خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليون و577435 متعافيًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 71.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (588 ألفًا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 474 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.فيروس كورونا الجديد
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 11:53 AM
الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكوالارتفاع الأكبر.. 467 وفاة و24822 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 467 وفاة و24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ؛ حيث سجلتا قفزة غير مسبوقة بـ7168 و2476 إصابة جديدة على التوالي.
ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.
ووفق موقع "روسيا اليوم": أصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و64748 إصابة مؤكدة؛ منها 35778 حالة وفاة و451535 حالة نشطة (ما يمثل تراجعًا بـ1666 حالة نشطة منذ أمس).
وتجاوز عدد المتعافين الجدد حصيلة الإصابات لليوم الرابع على التوالي، برصد 26021 حالة شفاء خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليون و577435 متعافيًا.
وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 71.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (588 ألفًا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 474 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.
وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.
، الارتفاع الأكبر.. 467 وفاة و24822 إصابة بكورونا في روسيا آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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